Esenler Erokspor, Çayırova Belediyespor'u Yenerek Play-off Serisine Önde Başladı

Esenler Erokspor, Çayırova Belediyespor'u Yenerek Play-off Serisine Önde Başladı
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Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Esenler Erokspor, evinde Çayırova Belediyespor'u 105-80 yenerek seride 1-0 öne geçti. Müsabakanın detayları ve ikinci maç tarihine dair bilgiler verildi.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Esenler Erokspor, Çayırova Belediyespor'u 105-80 yendi.

Ahmet Cömert Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 20-18 önde tamamlayan Esenler Erokspor, devreye 48-34 üstünlükle girdi. Üçüncü çeyreği de 69-61 önde bitiren ev sahibi ekip, mücadeleden 105-80 galibiyetle ayrıldı.

Esenler Erokspor bu sonucun ardından seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 6 Mayıs'ta Çayırova Belediyespor'un ev sahipliğinde Çayırova Spor Salonu'nda oynanacak. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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