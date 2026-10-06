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Esenler Erokspor Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Gence'yi konuk edecek

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Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nın ilk haftasında yarın Azerbaycan temsilcisi Gence'yi konuk edecek. Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nın ilk haftasında yarın Azerbaycan temsilcisi Gence'yi konuk edecek.

Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Esenler Erokspor, FIBA Avrupa Kupası'nda Gence, Universitatea Craiova, Sporting, Rilski Sportist ve Kolossos H Hotels ekipleri ile C Grubu'nda yer alıyor.

Kaynak: AA
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