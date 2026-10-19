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Esenler Erokspor, Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Anadolu Efes'i 73-70 yendi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Esenler Erokspor, Anadolu Efes'i 73-70 mağlup etti. BJK Akatlar'da oynanan maçta Anadolu Efes ise 4. haftadan mağlubiyetle ayrıldı.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Ziya Özorhon, Fatih Arslanoğlu

Esenler Erokspor: Van der Vuurst 9, Davis 18, Yebo 17, Sow 2, Egehan Arna 6, McCollum 12, Webb 9, Muhsin Yaşar, Melih Tunca, Usher

Anadolu Efes : Saric 3, Malcolm 15, Fernando 8, David Mutaf 3, Strazel 6, Yusta 11, Russell 3, Ercan Osmani 12, Erkan Yılmaz 3, Jones 6

1. Periyot: 24-18

Devre: 43-43

3. Periyot: 52-58

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Esenler Erokspor, Anadolu Efes'i 73-70 mağlup etti.

Kaynak: AA
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