Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Esenler Erokspor, Adana Demirspor'a karşı etkileyici bir performans sergileyerek karşılaşmayı 5-0 kazanmayı başardı. Maçta Faye, Kayode ve Catakovic gibi oyuncular öne çıktı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Berkay Erdemir, Serdar Osman Akarsu, Haydar Avcı

Adana Demirspor : Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Dk. 83 Halil Eray Aktaş), Barış Timur (Dk. 46 Ahmet Yılmaz), Kürşat Türkeş Küçük, Mert Menemencioğlu (Dk. 84 Ahmet Bolat), Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya, Yücel Gürol (Dk. 84 Kayra Saygan), Ali Fidan, Osman Kaynak

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Jack, Ömer Faruk Beyaz, Alper Karaman (Dk. 70 Kanga), Kayode (Dk. 72 Catakovic), Faye (Dk. 70 Berat Luş), Onur Ulaş (Dk. 80 Anıl Yaşar), Nzaba, Eray Korkmaz (Dk. 80 Hayrullah Bilazer), Enes Alıç, Amilton

Goller: Dk. 18 Kayode, Dk. 27 Faye, Dk. 73 Nzaba, Dk. 77 ve 82 Catakovic ( Esenler Erokspor)

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 yendi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Spor
