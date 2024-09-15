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Iğdır FK, Esenler Erokspor'a 2-1 Mağlup Oldu

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Suat Deniz'in aktardığına göre, 1. Lig'in 5. haftasında Iğdır FK, evinde Esenler Erokspor ile karşılaştı. Maç sonucunda Iğdır FK, rakibine 2-1 mağlup olarak sahadan ayrıldı. Bu sonuç, Iğdır FK'nın ligdeki performansını olumsuz etkiledi.

Suat DENİZ / IĞDIR,

1'inci Lig'in 5'inci hafta mücadelesinde Iğdır FK, konuk ettiği Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Suat Deniz Esenler Futbol Iğdır Spor

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