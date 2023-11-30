Erzurumspor Yönetimi Vali Mustafa Çiftçi'yi Ziyaret Etti

Erzurumspor yönetimi Gençlerbirliği maçı öncesi Erzurum Valisi Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal, Teknik Direktör Hakan Kutlu ve yöneticileri makamında kabul etti. Vali Mustafa Çiftçi, Erzurumspor'un kendi sahasındaki maçlarını büyük bir heyecanla tribünden izleğini ifade ederek önümüzdeki pazar günü oynanacak Gençlerbirliği maçı için takıma başarılar diledi. Erzurumspor Futbol Kulübü başkan ve yöneticileri, Vali Çiftçi'ye; 25 sırt numaralı, "Cumhuriyet" temalı forma hediye etti. - ERZURUM