Erzurumspor ve Vanspor 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Erzurumspor FK, Vanspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Eren Tozlu'nun 55. dakikada attığı golle Erzurumspor öne geçti ancak 68. dakikada Orbanic’in kendi kalesine attığı golle Vanspor eşitliği sağladı.
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Erzurumspor FK sahasında karşılaştığı Vanspor FK 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
31. dakikada Regis'in topla ilerleyerek ceza girip yaptığı vuruşta Orhan Ovacıklı'nın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.
47. dakikada Erzurumspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Benhur Keser'in vuruşunda meşin yuvarlak Yakup Kırtay'a çarparak dışarı çıktı.
55. dakikada sol kanattan Crociata'nın kullandığı köşe atışında arka direkte Eren Tozlu kafayla topu filelere gönderdi. 1-0
68. dakikada Erdem Seçgin'nin ceza sahası dışından sert şutunda direkten dönen top kaleci Orbanic'in sırtına çarparak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Seyfettin Ünal, Ferhat Çalar
Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Mustafa Yumlu (Gerxhaliu dk. 75), Orhan Ovacıklı, Baiye, Crociata, Benhur Keser, Sefa Akgün (Murat Cem Akpınar dk. 46), Eren Tozlu, Mustafa Fettahoğlu (Rodrguez dk. 75)
Yedekler: Erkan Anapa, Ali Ülgen, İlkan Sever, Hüsamettin Yener, Sylla, Emre Erdem, Mert Önal
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Vanspor FK: Çağlar Akbaba, Erdi Dikmen, Oulare, Africo, Bekir Can Kara (Hasan Bilal dk. 83), Jefferson, Regis, Sabahattin Destici, Mehmet Özcan (Erdem Seçgin dk. 61), Traore (Jevsenak dk. 73), Ivan Cedric
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Vlachomitros, Batuhan Kör, Mehmet Manış, Ensar Çavuşoğlu, Faruk Can Genç, Medeni Bingöl
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Eren Tozlu (dk. 55) (Erzurumspor FK), Orbanic (dk. 68 k.k.) (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Sefa Akgün, Yakup Kırtay, Benhur Keser (Erzurumspor FK), Ivan Cedric, Oulare, Jefferson, Hasan Bilal, Sabahattin Destici (Vanspor FK) - ERZURUM