Erzurumspor'un Stadyumunda Tadilat Çalışmaları Devam Ediyor

Erzurumspor'un kendi sahasında maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadyumu'nda tadilat çalışmaları devam ediyor. AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, Vali Mustafa Çiftçi ile birlikte stadyumda inceleme yaptılar.

Uzun bir süredir belirsizliği süren ve 1. Lig Takımlarından Erzurumspor'un kendi sahasında maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadyumu'nda tadilat çalışmaları devam ediyor.

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, Vali Mustafa Çiftçi ile tadilat çalışmaları süren Kazım Karabekir Stadyumunda inceleme yaptılar. Milletvekili Altınok, 'Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İl Başkanımızla yaptığımız ortak çalışmalar neticesinde en kısa zamanda takımımız, taraftarlarımızla buluşuyor. Stadımızda yapılan çalışmaları Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Milletvekilimiz Mehmet Emin Öz ile yerinde inceledik.' dedi. - ERZURUM