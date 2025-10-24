Haberler

Erzurumspor Teknik Direktörü Özbalta: 'Galibiyeti Çok Özlemiştik'

Güncelleme:
Erzurumspor FK, Ümraniyespor'u 2-0 yenerek hak edilmiş bir galibiyet aldı. Teknik direktör Serkan Özbalta, maç sonrası açıklamasında galibiyetin hem takım hem de taraftar için büyük bir özlem olduğunu vurguladı.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyeti çok özlemiştik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Üç puan istediğimiz bir maçtı. İlk yarı çok iyi mücadele ettik, ikinci yarıda ise oyunu daha çok domine ettik. Ama tabii herkes gibi biz de, Erzurum taraftarı da, şehir olarak galibiyeti çok özlemiştik. İlk yarıda birkaç pozisyon yakaladık, biraz kısmetimiz yoktu. İkinci yarıda ise oyuncuların performansı, mücadeleleri, ceza sahasında daha fazla adamla bulunmaları, driplingleri, şutlarıyla golü bulduk. Sonuçta 2-0'lık, hak edilmiş bir galibiyet aldık. Bu galibiyet hem bizler hem taraftar için çok özlenmiş bir sonuçtu. Kadromuzda sakatlıklar oldu, bazı oyuncular eksikti ama yerine giren oyuncular da sahada gerekeni yaptı. Bu galibiyet bizi biraz daha üst sıralara taşıyabilir veya mevcut konumumuzu sağlamlaştırır. Lig uzun, önümüzde daha çok maç var. Ama bu süreçte oyuncularımızın potansiyeline, mücadeleye ve inancıma güveniyorum. Pendik maçından sonra çok üzülmüştük. Oyuncularımızı tekrar sahaya hazırladık, elimizde olanı kaybettiğimiz için üzgündük. Ama bugün sahada gösterilen oyun, mücadele ve alınan sonuç her şeyi telafi etti. Son olarak, Erzurum insanı gerçekten çok değerli. Biz onlara layık olmak için sahada elimizden geleni yapıyoruz. Bu galibiyet de onlara, şehrimize ve bizlere çok iyi hissettirdi" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
