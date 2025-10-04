Erzurumspor Teknik Direktörü Özbalta'dan Taraftarlara Destek Çağrısı

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Vanspor FK maçının ardından, "Taraftardan destek bekliyoruz, sonuç için üzgünüz" dedi.

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Vanspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta açıklamalarda bulundu. Özbalta, "Bizim de 8. yılı bitirdik teknik adamlık hayatımızda, ilk defa böyle bir süreçle karşı karşıyayız. O anlamda üzgünüz çünkü bazen olabiliyor, bazı süreçler olabiliyor. Rüzgar tersten esiyor, sizler de biliyorsunuz. Bir sürü takım takip ediyorsunuz; Avrupa'da, bizim ülkemizde bazen enteresan şekilde düşüşler yaşayan takımlar olabiliyor. 5-6 maçlık galip gelememe serileri falan olabiliyor, sonra bir bakıyorsunuz tekrar 3 maçlık, 5 maçlık, 8 maçlık bu sefer de galip gelme, yenilmeme serileri başlayabiliyor. Bu oyunun içinde bu var, evet bunu biliyoruz. Ama tabii ki şu andaki durumda biz de ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Bir taraftan çok çok üzülüyorum, gerçekten çok üzülüyorum. Genelde elimizde olan müsabakaları kaybettiğimiz için, kaybetme demeyeyim de istediğimiz gibi bitiremediğimiz, galip gelemediğimiz için çok üzülüyorum. Bir taraftan taraftarlarımız üzülüyor. Çünkü onlar Erzurum şehri, sizler, takımın başarılı olmasını istiyorsunuz, bu başarıyla övünmek istiyorsunuz. Bir taraftan onlar üzülüyorlar, onlara galibiyet hediye etmek istiyoruz. İnanın çok çalışıyoruz, yani nasıl anlatabilirim ama tabii ki rolümüzü büyütmek istemiyorum; hayatta yapmadığım şey. Her takımın teknik direktörü ve ekibi çalışıyor, çok fazla çalışıyor. Ama biz şu anda buradayız, Erzurumspor'un başarısından sorumlu olduğumuz için bu cümleleri kuruyorum. Gerçekten çok çalışıyoruz. Bizler galip gelmek istiyoruz, inanın onlar kadar hatta belki daha fazla galip gelmek istiyoruz. Taraftarımız buna inansınlar, tek istediğim bu" diye diye konuştu.

"Ne olur destek vermeye devam etsinler"

Kendisini ve ekibini mental olarak dayanıklı tutmaya çalıştığını vurgulayan Özbalta, "Oyunla alakalı, bugün gördüğünüz şeyi söylemek istiyorum; yanlış bir istatistik tuttuysam kusura bakmayın ama biz 9. müsabakayı oynadık. İnanın maksimum, hadi tamam normal olsun, maksimum rakip takımlar dokuz kere pozisyona girdi. Dokuz. Yani dokuz tane pozisyon, gerçekten siz de irdeleyin. Belki bazen nabzımız yüksek oluyor, doğru istatistik tutamadığımız anlar olabiliyor ama 10 olsun, 11 olsun yani 9 müsabakadan bahsediyoruz. Bugün de izlediğinizde, bir tane burunla bir top vuruyor, direkten kalecinin ayağına çarpıp giriyor. Buna inanın çok üzülüyorum, bunu sizin aracılığınızla buradan söylemek istiyorum. Taraftarlarımız kusurumuza bakmasınlar. Bize düşen sorumluluk, ben ve ekibime düşen sorumluluk, çok daha fazla çalışmak Allah'ın izniyle. Erzurumspor güzel bir camia, güzel bir şehir. İnsanları can, gerçekten can. Çok üzüldükleri için belki bize sitem ediyorlar, canları sağ olsun. O anlamda bir şey demiyorum, teşekkür ediyorum onlara. Ne olur destek vermeye devam etsinler. İnşallah kırılacağı yerler vardır" diye konuştu. - ERZURUM