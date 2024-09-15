Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: "Yaptığımız Değişikliklerden Verim Alamadık"

Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla ilgili, "Oyunun ikinci yarısında yaptığımız değişikliklerle farklı reaksiyon beklerken takıma farklı reaksiyon getirdi. Bizim oyunumuz biraz daha düştü. Yaptığımız değişikliklerden verim alamadık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Erzurumspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0'lık skora ile mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor Teknik Direktörü Kutlu, "Oyunun geneline baktığımızda iyi oynayan taraftık. Futbolun gerekliliklerini yerine getiren, pozisyon vermeyen, topa daha çok sahip olan takımdık ama şansız bir gol yedik. Oyunun ikinci yarısında yaptığımız değişiklikler biz farklı reaksiyon beklerken takıma farklı reaksiyon getirdi. Bizim oyunumuz biraz daha düştü. Yaptığımız değişikliklerden verim alamadık. Yeni transferlerimiz var. Geçiş süreçleri sancılı oluyor. 3 dönemdir transfer yasağımız vardı. Yeni oyuncular aramıza kattık. İyi ve kaliteli oyuncular. Sadece bugün yenildik ama futbol olarak iyi bir oyun ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

Maçın hakemine değinen Kutlu, "Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum. Maçın hakemi Gençlerbirliği'ne yakın bir hakem. Atamalarda biraz daha dikkat edersek daha iyi olur. Hiçbir takımın hakkı yenmez" diye konuştu. - ANKARA