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Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme yeniledi

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Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor FK, takımı 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Serkan Özbalta ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Yeni sezon hazırlıkları 29 Haziran'da başlayacak.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geride kalan sezonda mavi-beyazlı takımı 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan Serkan Özbalta ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Kulüp başkanı Ahmet Dal ile bir araya gelen Özbalta, gerçekleştirilen görüşmenin ardından kendisini yeniden mavi-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada yeni sezon hazırlıklarının 29 Haziran Pazartesi günü başlanacağı belirtilerek, "Camiamıza büyük gurur yaşatan teknik direktörümüz Serkan Özbalta ile yeni sezonda da yolumuza birlikte devam edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rekorlarla taçlanan şampiyonluk sezonunun ardından, 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunda hocamız ve ekibine başarılar diliyor, yapılan anlaşmanın kulübümüz, camiamız ve şehrimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu
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