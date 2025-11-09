Erzurumspor FK ve Esenler Erokspor 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Esenler Erokspor ile karşılaşarak 1-1'lik skor ile berabere kaldı. Maçta Eren Tozlu ve Hamza Catakovic golleri ile skoru eşitledi.
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Martin Rodriguez, ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.
56. dakikada sol kanattan gelişen atakta Kanga'nın pasında Kayod, kaleci Orbanic ile kaleci ile karşıya kaldı. Kayod'un vuruşunda kaleci Orbanic gole izin vermedi.
50. dakikada Erzurumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Furkan'ın pasıyla topla buluşan Orhan son çizgiye kadar inip yaptığı vuruşta kaleci topu meşin yuvarlağı çeldi.
68. dakikada Crociata'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Eren Tozlu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
83. dakikada Recep Niyaz'ın pasıyla topla buluşan Hamza Catakovic'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kadir Beyaz, Oğuzhan Yazır
Erzurumspor FK: Matija Orbanic, Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Guram Giorbelidze, Brandon Baiye, Furkan Özhan (İlkan Sever dk. 77), Giovanni Crociata (Adem Eren Kabak dk. 77), Martin Rodriguez, Mustafa Fettahoğlu (Murat Cem Akpınar dk. 89), Eren Tozlu (Cheikne Sylla dk. 84)
Yedekler: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Cengizhan Bayrak, Sefa Akgün, Hüsamettin Yener, Ömer Kara
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz, Dimitri Cavare, Francis Nzaba (Alper Karaman dk. 75), Hayrullah Bilazer (Enes Alıç dk. 60), Tugay Kacar, Mikail Okyar (Hamza Catakovic dk. 75), Guelor Kanga (Recep Niyaz dk. 67), Amilton, Olarenwaju Kayode, Mame Mor Faye (Berat Luş dk. 67)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Onur Ulaş, Anıl Yaşar, Yunus Emre Gedik, Altar Han Hidayetoğlu,
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Gol: Eren Tozlu (dk. 68) (Erzurumspor FK), Hamza Catakovic (dk. 83) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Giovanni Crociata, Yakup Kırtay (Erzurumspor FK), Eray Korkmaz, Amilton, Mame Mor Faye, Francis Nzaba, Tugay Kacar, Alper Karaman (Esenler Erokspor) - ERZURUM