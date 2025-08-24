Erzurumspor FK ve Atko Grup Pendikspor 3-3 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Erzurumspor FK, Atko Grup Pendikspor ile karşılaştı. Maçta toplam 6 gol atıldı ve ekipler puanları paylaşarak 3-3 berabere kaldı.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Burak Olcar, Serdar Osman Akarsu, Harun Terin,

Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Mustafa Yumlu, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 66 Adem Eren Kabak), Eren Tozlu (Dk.74 Hüsamettin Yener), Giorbelidze, Crociata (Dk. 85 Amar Gerxhalıu), Orhan Ovacıklı, Benhur Keser (Dk. 75 Furkan Özhan), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 74 Rodriguez)

Atko Grup Pendikspor : Utku Yuvakuran, Yiğit Fidan, Soldo, Sequeira (Dk. 46 Furkan Doğan ), Mesut Özdemir, Hakan Yeşil, Denic (Dk. 58 Bekir Karadeniz ), Ahmet Karademir (Dk. 46 Thuram), Erdem Gökçe (Dk. 69 Hüseyin Maldar) Clarke-Harris, Wilks

Goller: Dk. 11 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 19 Baiye, Dk. 24 Benhur Keser (Erzurumspor FK), Dk. 63 Wilks, Dk. 71 Clarke-Harris (Penaltıdan), Dk. 88 Thuram (Atko Grup Pendikspor )

Sarı kart: Dk. 63 Yakup Kırtay (Erzurumspor FK), Dk. 46 Mesut Özdemir, Dk. 49 Thuram, Dk. 95+5 Clarke-Harris (Atko Grup Pendikspor )

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasındaki Erzurumspor FK-Atko Grup Pendikspor karşlaşması, 3-3 berabere sona erdi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Spor
