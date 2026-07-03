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Erzurumspor FK, Serkan Özbalta ile yola devam edecek

Erzurumspor FK, Serkan Özbalta ile yola devam edecek
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Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, başarılı teknik direktör Serkan Özbalta ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Özbalta yönetiminde takım, geçen sezon Trendyol 1. Lig'i şampiyon tamamlamıştı.

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Erzurumspor FK, Teknik Direktör Serkan Özbalta ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Erzurumspor FK'da Teknik Direktör Serkan Özbalta ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. 47 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezon başında Hakan Kutlu'nun 2.5 yıllık görev süresinin ardından mavi-beyazlı ekibin başına getirilmişti. Özbalta yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'i rekorlar kırarak şampiyon tamamlayıp Süper Lig'e yükselme başarısı göstermişti.

Serkan Özbalta, Erzurumspor FK'nın başında lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 43 resmi karşılaşmaya çıktı. Mavi-beyazlı ekip, bu süreçte 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken, 2.09 puan ortalaması ve maç başına 2.16 da gol ortalaması elde edildi.

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Keçiörengücü, Manisa FK, Altay, Hatayspor, Sakaryaspor ve Çorum FK'da görev yapan Serkan Özbalta, elde ettiği başarıyı Süper Lig'de de sürdürmeyi hedefliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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