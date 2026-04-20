Vali Aydın Baruş kutlama coşkusuna katıldı

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurumspor FK'nın yeniden Süper Lig'e yükselmesinin ardından vatandaşlarla birlikte şampiyonluk coşkusunu paylaştı.

Lig'in 36. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK, bitime 2 hafta kala 5 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükseldi.

Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte Vali Aydın Baruş, Erzurumlularla birlikte kutlamaların yapıldığı Cumhuriyet Caddesi'ne geçti. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle sokaklara akın eden vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi ve Havuzbaşı Kent Meydanı'nda marşlar eşliğinde şampiyonluk turu attı. - ERZURUM

