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Erzurumspor'a Süper Lig'de kötü başlangıç

Erzurumspor'a Süper Lig'de kötü başlangıç
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Erzurumspor FK, Süper Lig’deki üçüncü sezonunun ilk maçında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler’e 3-0 mağlup olarak lige ikinci kez yenilgiyle başladı.

Erzurumspor FK, Süper Lig'deki üçüncü sezonunun ilk maçında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 mağlup olarak lige ikinci kez yenilgiyle başladı.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Diyarbakır Stadyumu'nda Amed SF ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Mavi-beyazlı ekip, Süper Lig'de daha önce mücadele ettiği 2018-2019 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Konyaspor'a 3-2 mağlup olurken, 2020-2021 sezonunun ilk haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etmişti. Bu sonuçla birlikte Erzurumspor FK, Süper Lig'deki üçüncü sezonuna ikinci kez mağlubiyetle başlamış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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