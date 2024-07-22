Üye Girişi
Haberler

Erzurumspor FK Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Teknik direktör Hakan Kutlu yönetimindeki ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde idman yapıyor. Transfer tahtasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilirken, kulübün mali açıdan geleceğini düşünerek genç ve tecrübeli oyunculara odaklandığı ifade edildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

Hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde idman yaptı.

Futbolcular antrenmanda ısınma, koşu ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Hakan Kutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampın ikinci etabına başladıklarını, ilk etabın sağlıklı ve güzel geçtiğini söyledi.

Transfer tahtasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kutlu, "Transfer çalışmaları yapıyoruz, inşallah transfer tahtası açıldıktan sonra aramıza katılacak oyuncular olacak. Bir yandan transfer çalışması yaparken bir yandan da kadromuzu oluşturmaya çalışıyoruz. Taktiksel ve fiziksel açıdan gerçekten çalışmalarımız iyi geçiyor." diye konuştu.

Kutlu, camianın transferlerle alakalı beklentilerini karşılamak istediklerine işaret ederek, bu işlerin mali yönünün de olduğunu dile getirdi.

"Yüksek maliyetli oyuncuları alma şansımız hiç yok"

Camianın, çok yüksek maliyetli oyunculardan beklenti içinde olduğunu aktaran Kutlu, şöyle devam etti:

"Örnek vermek gerekirse, Valentin Eysseric'le ilgili taraftarlar beni çok etiketliyor. Eysseric benim çok beğendiğim, beraber çalıştığım oyuncu ama maliyeti 800 bin avro. Recep Niyaz isimleri geçiyor 25 milyon lira. Bizim bir yandan transfer tahtasını açarken bir yandan da böyle yüksek maliyetli oyuncuları alma şansımız hiç yok. Kulübün geleceğini düşünmek adına genç ve tecrübeli oyuncular ilgi alanımızda ama kadro yapılanmasında gelecekte mali açıdan Erzurumspor'a darbe vurmayacak şekilde transfer çalışmasını sürdürüyoruz."

Kutlu, onursal başkan Mehmet Sekmen'in de bu yönde çok büyük çabaları olduğunu, transfer yasağının kalkmasıyla aralarına katılacak oyuncularla takımın hedefe oynayacağını aktardı.

"Üst ligi kovalayacak takım oluşturmak istiyoruz, çok yüksek maliyetli oyuncular ilgi alanımız dışında. Bu yönde kulübümüze sekte vurmak istemiyoruz" diyen Kutlu, alacakları oyuncuların hem Erzurumspor'un geleceğinde faydalanabileceği hem de takımı hedefe taşıyacak kapasitede oyuncular olacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Spor

Palandöken Dağı Hakan Kutlu Trendyol Erzurum Spor Güncel Haberler

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

 Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

 Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

23-24 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 23-24 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 23-24 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Büyükçekmece, Eyüp, Üsküdar elektrik kesintisi! 23-24 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 23-24 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 23-24 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara Mamak, Altındağ, Sincan elektrik kesintisi! İztutu Plajı nerede, hangi ilde ve ilçede, nereye bağlı? İztutu Plajı giriş ücreti 2024 ne kadar? İşte İztutu Plajı yol tarifi Blum ne zaman listelenecek? Blum coin listelendi mi, ne zaman çıkacak? Blum coin listelenme tarihi Kıyamet alametleri nelerdir, kaç tanesi gerçekleşti? 54 kıyamet alametleri nelerdir? Gerçekleşen ve gerçekleşmeyen kıyamet alametleri Oğuz Aydın aslen nereli, kaç yaşında? Oğuz Aydın hangi takımda, hangi mevkide oynuyor? Türksat 42.0e otomatik arama frekansı! Türksat tüm kanallar otomatik arama frekans bilgileri, polarizasyon, sembol oranı, FEC nedir? 19 Nisan hangi burç? Nisan'ın 19'unda doğanlar hangi burç oluyor? 19 Nisan burcu! 21 Mart hangi burç? Mart'ın 21'inde doğanlar hangi burç oluyor? 21 Mart burcu! Esenyurt hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Esenyurt nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?
Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title