Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Serikspor'u 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Alan Montes kendi kalesine bir gol atarken, Mustafa Fettahoğlu, Fernando Andrade ve Sefa Akgün diğer golleri kaydetti.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Alpaslan Şen, Kurtuluş Aslan, Burak Sami Şad

Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Sefa Akgün, Eren Tozlu (Dk. 75 Sylla), Giorbelidze, Adem Eren Kabak (Dk. 69 Murat Cem Akpınar), Mustafa Yumlu (Dk. 80 Gerxhaliu), Crociata, Orhan Ovacıklı, Rodriguez (Dk. 68 Benhur Keser), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 75 Fernando Andrade)

Serikspor: Veysel Sapan, Martynov (Dk. 43 Sartan Tashkyn), Cengiz Demir, Selim Dilli (Dk. 84 Anıl Koç), Bilal Ceylan (Dk. 84 Skvortsov), Alan Montes, Caner Cavlun (Dk. 46 Nwachukwu), Burak Asan, Nalepa, Sami Gökhan Altıparmak, Jetmir Topalli (Dk. 53 Adeola)

Goller: Dk. 12 Alan Montes (Kendi kalesine), Dk. 38 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 82 Fernando Andrade, Dk. 83 Sefa Akgün (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 63 Bilal Ceylan, Dk. 73 Burak Asan (Serikspor)

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Serikspor'u 4-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçirmişti! Usta oyuncudan acı haber geldi
Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a: Bu işi bırak

Eski takım arkadaşı Okan Buruk'a söyledikleriyle gündeme oturdu
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler

Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi

Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçirmişti! Usta oyuncudan acı haber geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı net rakam verdi
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe