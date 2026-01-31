Haberler

Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK: 4 Sarıyer: 0

Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK: 4 Sarıyer: 0
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Sarıyer'i 4-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Eren Tozlu, Sefa Akgün, Baiye ve Murat Cem Akpınar'ın golleriyle takımına galibiyeti getirdi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Erzurumspor FK sahasında karşılaştığı Sarıyer'i 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

1. dakikada ev sahibi takımın orta alandan geliştirdiği atakta topla buluşan Benhur ceza alanına doğru hareketlenen Eren Tozlu'yu gördü. Ceza sahası çaprazında topla buluşan Eren, meşin yuvarlağı yakın direğin dibinden ağlara gönderdi. 1-0

45. dakikada Cebrail'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Kulasin'in sert şutunda kaleci Orbaniç, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

58. dakikada sol kanattan Orhan Ovacıklı'nın taşıdığı topla buluşan Benhur ceza sahası içerisinde uygun durumda olan Eren Tozlu'yu gördü. Eren'in topu düzeltip köşeye vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

65. dakikada sol kanattan gelişen atakta Benhur'un ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Sefa Akgün'ün sert ve düzgün bir vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

71. dakikada ceza sahası sol çizgisi yakınlarında kazanılan serbest vuruşu kullanan Sefa'nın ortasında arka direkte Yakup Kırtay kafayla topu içeriye çevirdi. Altı pas önünde Baiye, vole vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

90+4. dakikada Murat Cem Akpınar, ceza sahası içinde önüne düşen topu düzgün vuruşla filelere gönderdi. 4-0

Hakemler: Berkay Erdemir, Mehmet Dura, Oğuzhan Kocaçoban

Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Mustafa Yumlu (Gerxhaliu dk. 83), Orhan Ovacıklı, Baiye (Ali Ülgen dk. 80), Sefa Akgün, Crociata (Murat Cem Akpınar dk. 74), Benhur Keser (Adem Eren Kabak dk. 80), Eren Tozlu, Rodrguez (Hüsamettin Yener dk. 74)

Yedekler: Erkan Anapa, Salih Sarıkaya, Cengizhan Bayrak, Ömer Arda Kara, Mert Önal

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Sarıyer: Furkan Akyüz, Fatih Kurucuk, Metehan Mert, Ömer Bayram (Eşref Korkmazoğlu dk. 88), Cebrail Karayel, Kulasin (Dembele dk. 81), Hasan Emre Yeşilyurt (Traore dk. 72), Silva, Regattin (Oğuzhan Yılmaz dk. 88), Camara, Eze (Batuhan Kör dk. 81)

Yedekler: Fethi Özer, Eşref Korkmazoğlu, Berkay Aydoğmuş, Oğuzhan Yılmaz, Mert Furkan Bayram, Ozan Sol,

Teknik Sorumlu: Ümit İnal

Goller: Eren Tozlu (dk. 1), Sefa Akgün (dk. 65), Baiye (dk. 71), Murat Cem Akpınar'ın (dk. 90+4) (Erzurumspor FK)

Sarı kart: Hasan Emre Yeşilyurt (Sarıyer) - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor

İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor
Güllü'nün ölümünde kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış

Kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam
Emekli polis feci şekilde hayatını kaybetti

Emekli polisin acı sonu
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı