Erzurumspor FK'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Trendyol Sü Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah koordinasyon, denge, pas ve dayanıklılık çalışması yaptı. Öğleden sonra ise kalesiz geniş alan oyunu ve çift kale maçla günü tamamladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına devam ediyor.
Mavi-beyazlı ekip, Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah koordinasyon, denge, pas ve dayanıklılık çalışması yaptı.
Futbolcular, öğleden sonra ise koordineli ısınmanın ardından kalesiz geniş alan oyunu ve çift kale maçla günü tamamladı.
Erzurumspor FK, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Talha Koca