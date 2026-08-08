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Erzurumspor'un Süper Lig'de İlk 3 Hafta Programı

Erzurumspor'un Süper Lig'de İlk 3 Hafta Programı
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Erzurumspor FK’nın Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunda oynayacağı ilk 3 haftanın maç programı belli oldu.

Erzurumspor FK'nın Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunda oynayacağı ilk 3 haftanın maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre mavi-beyazlı ekip, sezonun ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak. Erzurumspor FK, 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada sahaya çıkacak.

Dadaşlar, ligin ikinci haftasında ise son şampiyon Galatasaray'ı konuk edecek. Erzurumspor FK ile Galatasaray arasındaki mücadele, 21 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak.

Erzurumspor FK, üçüncü haftada ise Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Mavi-beyazlıların deplasmanda oynayacağı mücadele, 28 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Eryaman Stadyumu'nda başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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