Erzurumspor FK, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde yapılan antrenmanda, takım ısınma, pas organizasyonları ve taktik çalışmalara odaklandı. Kulüp başkanı Ahmet Dal da antrenmanı takip ederek takıma başarı diledi.
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Kocaelispor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Erzurumspor FK, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda antrenman yaptı.
Isınma, pas organizasyonları, dar alanda oyun ve taktik çalışan Erzurum temsilcisi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Bu arada kulüp başkanı Ahmet Dal, bir süre antrenmanı takip etti, teknik direktör Kutlu ile bir süre sohbet ettikten sonra takıma başarı diledi.