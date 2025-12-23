Haberler

Benhur Keser: "Burada dolu dolu 2 yıl geçirdim, bugün garip hissettim"

Benhur Keser: 'Burada dolu dolu 2 yıl geçirdim, bugün garip hissettim'
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor'a 3-1 mağlup olan Erzurumspor FK futbolcusu Benhur Keser, önümüzdeki lig maçına odaklandıklarını belirtti. Keser, Kocaelispor'u tebrik etti ve destek veren taraftarlara teşekkür etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor'a 3-1 mağlup olan Erzurumspor FK'da Benhur Keser, "Burada mağlup olduğumuz için üzgünüz. Bu maçı unutup ligdeki Çorum maçına odaklandık" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Erzurumspor FK, deplasmanda oynadığı karşılaşmada Kocaelispor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erzurumspor FK futbolcusu Benhur Keser, "Kocaelispor'u tebrik ediyorum. Kupa uzun bir maraton biliyorsunuz; kurallar değişti, grup aşamalı maç oynuyoruz. Burada mağlup olduk, üzgünüz. Önümüzde kendi ligimizde oynayacağımız önemli Çorum maçı var. Bu maçı unutup önümüzdeki maça odaklandık. Hedefimiz ligi daha iyi şekilde bitirmek. İzmit'te dolu dolu iki senem geçti. En güzel yıllarımı burada yaşadım, en güzel sezonlarımı burada geçirdim. Garip bir duyguydu, mutlu oldum. Ayrıca destekleyen taraftarlara teşekkür ederim, Kocaelispor'a da bu güzel gidişatını sürdürmesini diliyorum. Kocaelispor'u tebrik ediyorum" dedi. - KOCAELİ

