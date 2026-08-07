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Erzurumspor, Ebosele ile anlaştı

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Trendyol Süper Lig ekibi Erzurumspor FK, İrlandalı futbolcu Festy Ebosele ile prensipte anlaştığını açıkladı. Sağlık kontrolleri sonrası resmi sözleşme imzalanacak. Ayrıca Azerbaycanlı Nariman Akhundzada ile sözleşme imzalandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, İrlandalı futbolcu Festy Ebosele ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İstanbul Başakşehir forması giyen 24 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Festy Ebosele'nin Erzurum'a gelişinin ardından gerçekleştirilecek sağlık kontrolleri sonrasında kendisiyle resmi sözleşme imzalanacaktır." denildi.

Öte yandan mavi-beyazlı kulüp, 3 Ağustos'ta prensip anlaşmasına vardığı Azerbaycanlı futbolcu Nariman Akhundzada ile resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kaynak: AA
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