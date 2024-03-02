Erzurumspor FK ile Kocaelispor Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK ile Kocaelispor arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta her iki takım da puanları paylaştı.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK ile Kocaelispor 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.
Maçtan dakikalar
7. dakikada kullanılan taç atışı sonrası topu alan Eren Tozlu sol kanattan ceza sahasına sokuldu sert vurdu kaleci Gökhan topa sahip oldu.
18. dakikada ev sahibi takımın atağında Süleyman'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Furkan yükseldi kafayı vurdu top az farkla üstten auta çıktı.
38. dakikada Barış'ın pasında topu kontrol eden Atila'nın ceza sahasına yaptığı ortada arka direğe doğru inen topu savunma uzaklaştırdı.
43. dakikada Kocaelispor'da savunmada Emir'in kalecisine verdiği geri pası kısa düşünce araya giren Eren kaleciden sıyrıldı sola açılan top ile açısını kaybedince kaleci Gökhan topa müdahale ederek topu kornere çeldi.
63. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Süleyman'ın ortasında Yakup kafayı vurdu top kaleci Gökhan'da kaldı.
72. dakikada Kocaelispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Barış ceza yayına doğru topu sürerek sert şutunda kaleci Göktuğ topa sahip oldu.
82. dakikada Ramil Şeydayev orta alandan aldığı pasla ceza sahası önüne kadar geldi önünü boşaltarak çektiği sert şut üstten auta çıktı.
89. dakikada Atila'nın ceza sahası ortasına kestiği topa Giorgi Kharaishvili yükselerek kafayı vurdu top kaleci Göktuğ'da kaldı.
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Seyfettin Ünal, Mehmet Dura
Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay, Süleyman Koç, Alican Özfesli (Herolind Shala dk.62), Özgür Sert (Muhammed Emin Yavaş dk.46), Furkan Özhan (Mustafa Gürkan Varlık dk.90+4), Estrela, Eren Tozlu, Celal Hanalp
Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Fırat Aymak, Fırat Şaşi, Cengizhan Bayrak, Alperen Karaca, Hüseyin Mevlütoğlu, Yiğit Furkan Türkmen
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Atila Turan, Burak Öksüz, Yusuf Abdioğlu, Oğuz Ceylan (Cem Ekinci dk.60), Giorgi Kharaishvili, Barış Alıcı (Ramil Şeydayev dk.78), Daniel Candeias, Davit Skhirtladze (Christian Kouakou dk.60), Joao Amaral
Yedekler: Harun Tekin, Mehmet Enes Sarı, Haşim Sarman, Duhan Aksu, Mehmet Yılmaz, Cihat Çelik, Mesut Can Tunalı
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz (Kocaelispor), Süleyman Koç, Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK) - ERZURUM