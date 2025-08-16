Erzurumspor FK, İki Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, Martin Rodriguez ve Emre Erdem'i transfer etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bucaspor'dan genç stoper Emre Erdem ile 3, daha önce Altay forması giyen Şilili kanat oyuncusu Martin Rodriguez ile de 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Oyuncuların, kulüp tesislerinde Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ile bir araya geldiğinin belirtildiği açıklamada, "Futbolcularımız son görüşmelerini gerçekleştirdikten sonra kendilerini mavi-beyazlı renklerimize bağlayan imzayı atarak takımımızla çalışmalarına başladılar. Rodriguez ve Erdem'e hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.