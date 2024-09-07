Erzurumspor FK, Guram Giorbelidze'yi transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Gürcü futbolcu Guram Giorbelidze'yi transfer ettiğini duyurdu. Kulüp, oyuncuyla 1 yıllık resmi sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Gürcü futbolcu Guram Giorbelidze'yi transfer ettiğini açıkladı.
Mavi-beyazlı kulübün açıklamasında, "Gürcü futbolcu Guram Giorbelidze ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
Erzurum temsilcisi, sosyal medya hesaplarından oyuncunun konuşmalarının yer aldığı tanıtım videosu da paylaştı.