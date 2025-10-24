Erzurumspor FK, Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 2-0'lık skorla geçti. Goller, Mustafa Fettahoğlu ve Sylla'dan geldi.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Furkan Ulu, Emrah Türkyılmaz
Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Mustafa Yumlu (Dk. 14 Gerxhaliu), Giorbelidze, Orhan Ovacıklı (Dk. 73 Ali Ülgen) Baiye, Mustafa Fettahoğlu, Rodriguez (Dk. 85 Furkan Özhan), Crociata (Dk. 73 Sylla), Benhur Keser (Dk. 73 Adem Eren Kabak), Eren Tozlu
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Dokanovic (Dk. 76 Yusuf Saitoğlu), Glumac, Yusuf Kocatürk (Dk. 46 Talha Bartu Özdemir), Oğuz Yıldırım, Serkan Göksu, Hoti, Emre Kaplan, Soukou (Dk. 71 Atalay Babacan), Barış Ekincier, Batuhan Çelik (Dk. 71 Kosoko)
Goller: Dk. 66 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 83 Sylla (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 6 Soukou, Dk. 50 Serkan Göksu, Dk. 62 Oğuz Yıldırım, Dk. 90+3 Barış Ekincier (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 80 Giorbelidze, Dk. 90+1 Sylla (Erzurumspor FK)
