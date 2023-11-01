Erzurumspor FK, Diyarbekirspor'u uzatmada mağlup etti
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Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Erzurumspor FK, Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Erzurumspor FK, normal süresi golsüz sona eren maçta uzatma bölümünde Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Hakemler: Doğu Yılmaz, Zafer Gayretli, Kerem Kalkan
Erzurumspor FK: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Fırat Şaşi, Enes Yiğit (Muhammet Karahan dk. 116), Yakup Kırtay, Ufuk Budak (Güney Yılmaz dk. 63), Mustafa Gürkan Varlık (Fatih Onay dk. 88), Alican Özfesli, Muhammed Emin Yavaş (Alperen Karaca dk. 116), Özgür Sert (Eren Özdemir dk. 108), Herolınd Shala, Hüseyin Mevlütoğlu (Yiğit Türkmen dk. 108)
Yedekler: Fırat Aymak, Sefa Akgün, Eren Tozlu, Rosheuvel
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Diyarbekirspor: Mehmet Cinpir, Cem Çelik, Berkay Ceylan (Yasin Dülger dk. 46), Hasan Hüseyin Acar, Bünyamin Balat (Ozan Papaker dk. 46), Serhat Enes Çalışan, Muhammed Egemen Pehlivan, Seymen Yağmur, Yusuf Yalçın Arslan, Azad Filiz (Bünyamin Yürür dk. 83), Berat Ali Genç (Ömer Şahin dk. 97)
Yedekler: Aziz Aztağaç, Fettah Özateş, Mehmet Can Orhan, Muhammet İlhanlı, Ömer Selim Akar
Teknik Direktör: Süleyman Gökhan Karaaslan
Gol: Alican Özfesli (dk. 96) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Ozan Papaker (Diyarbekirspor), Güney Yılmaz, Özgür Sert (Erzurumspor FK) - ERZURUM