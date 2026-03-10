Haberler

Erzurumspor FK'dan, Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak için taziye mesajı

Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor FK, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için derin üzüntüyle taziye mesajı yayımladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitiren Trabzonspor Kulübünün yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için taziye mesajı yayımladı.

Mavi-beyazlı ekibin sosyal medya hesaplarından, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yemek yediği sırada aniden rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kaynak için taziye mesajı paylaşıldı.

Mesajda, şunlar kaydedildi:

"Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Orhan Kaynak'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyoruz."

