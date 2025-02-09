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Erzurumspor FK'dan Hakan Kutlu'ya Plaket

Erzurumspor FK'dan Hakan Kutlu'ya Plaket
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Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, teknik direktör Hakan Kutlu'ya kulüpte tamamladığı üçüncü yıl anısına plaket ve çiçek takdim etti.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, kulüpte üçüncü yılını tamamlayan Teknik Direktör Hakan Kutlu'ya plaket verdi.

Erzurumspor FK tarafından yapılan paylaşımda, "Kulüp Başkanımız Sayın Ahmet Dal, geçtiğimiz günlerde Erzurumspor camiamız altında 3. yılını tamamlayan kıymetli teknik direktörümüz Hakan Kutlu'ya günün anısına plaket ve çiçek takdim etti. Sevgili hocamızı yürekten tebrik ediyor, büyük Erzurumspor ailemizle beraber uzun yıllar birlikte olabilmeyi temenni ediyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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