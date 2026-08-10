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Erzurumspor FK 2026-2027 Sezonu Bilet ve Kombine Fiyatları Açıklandı

Erzurumspor FK 2026-2027 Sezonu Bilet ve Kombine Fiyatları Açıklandı
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Erzurumspor FK’nın, Trendyol Süper Lig’de mücadele edeceği 2026-2027 sezonunda Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmalar için uygulanacak bilet ve kombine fiyatları belli oldu.

Erzurumspor FK'nın, Trendyol Süper Lig'de mücadele edeceği 2026-2027 sezonunda Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmalar için uygulanacak bilet ve kombine fiyatları belli oldu. Mavi-beyazlı kulübün açıkladığı fiyat tarifesine göre bilet ücretleri karşılaşmanın rakibine ve tribün kategorisine göre değişiklik gösterecek.

2026-2027 sezonunda Erzurumspor FK'nın iç saha maçlarında VIP A tribünü biletleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor karşılaşmalarında 5 bin TL, diğer maçlarda ise 2 bin 500 TL olarak belirlendi. VIP B1-B2 tribünlerinde söz konusu dört karşılaşma için bilet fiyatı 3 bin TL, diğer maçlarda ise 1.500 TL olacak.

Kapalı A tribününde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarının biletleri 1.600 TL, diğer karşılaşmaların biletleri 800 TL olarak satışa sunulacak. Maraton tribününde büyük maçların bilet fiyatı 1.500 TL, diğer maçların fiyatı ise 750 TL olacak.

Kale arkası tribünlerinde ise Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarının biletleri 800 TL, diğer karşılaşmaların bilet fiyatları ise 400 TL.

Kombine fiyatları

Erzurumspor FK'nın 2026-2027 sezonu kombine fiyatları da tribünlere göre açıklandı. Buna göre VIP A tribünü 39 bin TL, VIP B1-B2 tribünü 23 bin TL, Kapalı A tribünü 12 bin TL, Maraton tribünü 11 bin TL, Kale Arkaları ise 6 bin TL olarak belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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