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Erzurumspor FK, Çorum'da 1-0 Galip Geldi

Erzurumspor FK, Çorum'da 1-0 Galip Geldi
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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Erzurumspor FK, Ahlatcı Çorum FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçta hakem Erdem Mertoğlu'nun kararına itirazlar yapıldı, ardından maç iki dakika daha uzatıldı.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Erkan Akbulut, Serdar Osman Akarsu

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 70 Eren Karadağ), Verheydt (Dk. 78 Ahmethan Köse), Tunahan Ergül, Kerem Kalafat (Dk. 78 Cadic), Kadir Seven, Geraldo, Erkan Kaş (Dk. 70 Atila Turan), Burak Süleyman (Dk. 83 Atakan Cangöz)

Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Sefa Akgün (Dk. 86 Özgür Sert), Eren Tozlu (Dk. 86 Koray Kılınç), Mamba (Dk. 79 Azubuike), Giorbelidze, Roshi (Dk. 66 Celal Hanap), Mustafa Yumlu, Crociata, Orhan Ovacıklı, Teklic

Gol: Dk. 32 Mamba (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 17 Kadir Seven, Dk. 44. Atakan Akkaynak, Dk. 63 Erkan Kaş (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 15 Cirociata, Dk. 90+5 Koray Kılınç, Dk. 90+5 Teklic (Erzurumspor FK)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 yendi.

Öte yandan hakem Erdem Mertoğlu maçı bitirdikten sonra Ahlatcı Çorum FK'li futbolcu ve teknik heyettekilerin erken bitirdiği itirazı üzerine, yardımcılarıyla bir süre görüştükten sonra maçı tekrar başlattı.

Hakem, maç 2 dakika daha oynandıktan sonra son düdüğü çaldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
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