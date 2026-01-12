Haberler

Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası grup etabında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Erzurumspor FK, maç hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. Maç, 15 Ocak Perşembe günü Kazım Karabekir Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Erzurumspor FK, Ziraat Türkiye Kupası grup etabının 2. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

Dün deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile oynadığı maçın ardından kente dönen mavi-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde çalıştı. Isınmanın ardından taktik ağırlıklı çalışma yapan Erzurum temsilcisi, 15 Ocak Perşembe günü Kazım Karabekir Stadı'nda Karadeniz ekibini konuk edecek.

Ömer Faruk Gültekin'in yöneteceği maç 13.00'de başlayacak.

