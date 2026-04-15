Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'ın anne acısı

ERZURUMSPOR FK Başkanı Ahmet Dal'ın annesi Zühal Dal vefat etti. Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü öğrenilen Zühal Dal için bugün İstanbul Üsküdar Büyük Çamlıca Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Anne Zühal Dal, cenaze namazı sonrası Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Başkan Dal'ın annesinin vefatı sebebiyle Erzurumspor FK'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Erzurumspor Kulüp Başkanımız Ahmet Dal Bey'in kıymetli annesi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Başkanımızın acısını yürekten paylaşıyor, bu zor günlerinde kendisine ve kıymetli ailesine sabır ve metanet diliyoruz. Merhume annemize Cenab-ı Allah'tan rahmet; mekanının cennet, makamının ali olmasını niyaz ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

