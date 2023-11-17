Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal: Herkesi zorluklarla baş etmeye davet ediyoruz

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, kulübün zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek "Herkesi zorluklarla baş etmeye davet ediyoruz. Mücadeleyi tek başımıza yapmak mümkün değil" dedi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK'nın geldiği noktada ligde onurlu bir mücadele verdiğini belirten Başkan Dal, altyapıya verdikleri emeklerin karşılığını mevcut şartlar içinde aldıklarını belirtirken, önümüzdeki Aralık ayında kongrenin yapılacağını, Kazım Karabekir Stadı ile alakalı yenileme sürecinin de devam ettiğini ve mavi-beyazlı takıma gönül veren insanları bundan sonraki süreçte desteğe davet etti.

"Altyapı bizim için çok önemli"

Erzurumspor'da en az 7-8 oyuncunun altyapıdan geldiğini belirten Başkan Dal, "Bir takımda altyapıdan oyuncu oynarsa hem ekonomik olarak maliyetleri düşürür. Hem de bir futbolcu kazanırız. Aynı zamanda da belki satışından çok ciddi şekilde gelir elde edilebilir. Arda Güler yakın tarihte yaşadığımız en büyük örneklerden bir tanesi. Gençlerbirliği Kulübü, Arda Güler transferiyle transfer yasağını açtı. Bizim şu anda altyapıda yirmi tane hocamız var. Yirmi tane altyapı antrenörü toplam sekiz yaş grubunda toplamda iki yüz tane futbolcumuz var. ve bu akademide iki yüz tane futbolcu şu anda futbol oynamakta. Bu durumu önemsiyoruz" dedi.

"Kazım Karabekir Stadı'nın takipçisiyiz"

İç sahada maç oynadıkları saha için Ekim ayının başında 90 günlük bir projelendirme süresi konulduğunu anlatan Mavi-beyazlı takımın Başkanı Ahmet Dal, "Bugün itibarıyla da 50 günlük sürenin kaldığını ve Ocak ayı başında stadyumun projesinin nasıl bir hal alacağı netleşecek. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz tarafından takip edilen stad yenileme projesi Ocak ayından itibaren de yoğun gündem konusu olacak. Görevde bulunduğumuz süre zarfında stad konusunu gündemden düşürürsek eğer bu konu gider. Takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal önümüzdeki ay genel kurul yapacaklarını ve kulübe gönül verenleri desteklemeye davet etti. - ERZURUM