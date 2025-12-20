Futbol: Trendyol 1. Lig

Haberler

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Bandırmaspor'u 2-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Goller, Eren Tozlu ve Baiye'den geldi.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Emre Doğu, Kadir Akıllı

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 46 Enes Aydın), Ndongala (Dk. 83 Samake), Emirhan Acar (Dk. 46 Kehinde), Atınç Nukan, Mucahit Albayrak (Dk. 67 Topalli), Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Tanque

Erzurumspor FK: Orbanic, Gerxhaliu, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 87 Adem Eren Kabak), Eren Tozlu, Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Crociata, Orhan Ovacıklı, Benhur Keser (Dk. 67 Yakup Kırtay), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 77 Sylla)

Goller: Dk. 45 Eren Tozlu, 90+4 Baiye (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Dk. 89 Adem Eren Kabak (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 68 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 68 Gerxhaliu, Dk. 87 Crociata, Dk. 89 Sylla (Erzurumspor FK)

