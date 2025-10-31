Haberler

Erzurumspor FK, Atakaş Hatayspor'u 3-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Eren Tozlu 2 gol atarken, Sylla maçın sonucunu belirleyen diğer golü kaydetti.

Stat: Mersin

Hakemler: Alpaslan Şen, Yusuf Susuz, Murat Çomoğlu

Atakaş Hatayspor : Bekaj, Yiğit Ali Buz (Dk. 88 Melih Şen), Hodzic, Kilama, Kerim Alıcı, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet Çörekçi, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 78 Baran Sarka), Görkem Sağlam, Ali Yıldız (Dk. Selimcan Temel (Dk. 88 Ersin Aydemir), Strandberg (Dk. 78 Mustafa Said Aydın)

Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye (Dk. 77 Sefa Akgün), Benhur Keser (Dk. 58 Sylla), Crociata (Dk. 58 Adem Eren Kabak), Torrejon (Dk. 80 Muhammed Furkan Özhan), Mustafa Fettahoğlu, Eren Tozlu (Dk. 77 Murat Cem Akpınar)

Goller: Dk. 37, Dk. 62 Eren Tozlu, Dk. 89 Sylla (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 27 Selimcan Temel, Dk. 39 Ünal Emre Durmuşhan, Dk. 90 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor ), Dk. 42 Crociata, Dk. 48 Benhur Keser (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Dk. 14 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor )

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
