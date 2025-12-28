Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Arca Çorum FK'yi 1-0 yenerek önemli bir üç puan kazandı. Maçta Benhur Keser'in 52. dakikada attığı gol belirleyici olurken, Erzurumspor'da Eren Tozlu son dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Burak Pakkan, Ömer Tevfik Özkoç, Ömer Yasin Gezer

Erzurumspor FK: Orbanic, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı, Giorbelidze, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 72 Rodriguez), Crociata, Benhur Keser (Dk. 72 Hüsamettin Yener), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 90 Gerxhaliu), Eren Tozlu

Arca Çorum FK: Sehic, Attamah (Dk. 62 Üzeyir Ergün), Ferhat Yazgan (Dk. 82 Geraldo), Aleksic (Dk. 75 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Samudio, Cemali Sertel, Erkan Kaş, Caner Osmanpaşa, Eze (Dk. 62 Oğulcan Çağlayan)

Gol: Dk. 52 Benhur Keser (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 26 Benhur Keser, Dk. 36 Mustafa Yumlu, Dk. 84 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 57 Eze, Dk. 90 Sehic (Arca Çorum FK)

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Arca Çorum FK'yi 1-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, 90+3. dakikada Eren Tozlu'yla bir penaltıdan yararlanamadı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Spor
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 8 ilde eğitime ara

Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 8 ilde eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Bolat'tan asgari ücret fırsatçılarına net uyarı

Bakan Bolat açık açık uyardı! Bunu yapanlar şimdi yandı
2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat boyunca kuyrukta beklediler

2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat kuyrukta beklediler
Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Nkunku takımını tek başına sırtladı

F.Bahçe ve G.Saray'la anılması yetti! Tek başına şov yaptı
Trabzonspor'dan bir transfer hamlesi daha! Bu kez Galatasaray'dan

Trabzon'dan bir sürpriz hamle daha! Bu kez Galatasaray'dan istiyorlar
Bakan Bolat'tan asgari ücret fırsatçılarına net uyarı

Bakan Bolat açık açık uyardı! Bunu yapanlar şimdi yandı
Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" gözaltında