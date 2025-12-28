Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Arca Çorum FK'yi 1-0 yenerek önemli bir üç puan kazandı. Maçta Benhur Keser'in 52. dakikada attığı gol belirleyici olurken, Erzurumspor'da Eren Tozlu son dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Burak Pakkan, Ömer Tevfik Özkoç, Ömer Yasin Gezer
Erzurumspor FK: Orbanic, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı, Giorbelidze, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 72 Rodriguez), Crociata, Benhur Keser (Dk. 72 Hüsamettin Yener), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 90 Gerxhaliu), Eren Tozlu
Arca Çorum FK: Sehic, Attamah (Dk. 62 Üzeyir Ergün), Ferhat Yazgan (Dk. 82 Geraldo), Aleksic (Dk. 75 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Samudio, Cemali Sertel, Erkan Kaş, Caner Osmanpaşa, Eze (Dk. 62 Oğulcan Çağlayan)
Gol: Dk. 52 Benhur Keser (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 26 Benhur Keser, Dk. 36 Mustafa Yumlu, Dk. 84 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 57 Eze, Dk. 90 Sehic (Arca Çorum FK)
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Arca Çorum FK'yi 1-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekip, 90+3. dakikada Eren Tozlu'yla bir penaltıdan yararlanamadı.