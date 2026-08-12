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Erzurumspor, Amed Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Erzurumspor, Amed Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde Amed Sportif Faaliyetler maçı için ısınma, pas, koşu ve taktik çalışması yaptı. Takım, yarınki antrenmanla hazırlıklara devam edecek ve 16 Ağustos Pazar günü Diyarbakır Stadı'nda saat 21.30'da Amed ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Mavi-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda, ısınma, pas, koşu ve taktik çalışması yaptı.

Erzurumspor FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarına devam edecek.

Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler, 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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