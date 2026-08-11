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Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler Maçı Hazırlıklarına Başladı

Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Erzurumspor FK, Süper Lig'in 1. haftasında 16 Ağustos Pazar günü deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki ekip, kendi tesislerinde antrenman yaparken, 15 Ağustos'ta kara yoluyla Diyarbakır'a hareket edecek.

Erzurumspor FK, Süper Lig'in 1. haftasında 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki mavi-beyazlı ekip, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının hazırlıkları kapsamında dün akşam saatlerinde kendi tesislerinde antrenman gerçekleştirdi. Dadaşlar, bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Ligin ilk haftasında deplasmanda sahaya çıkacak olan Erzurumspor FK, karşılaşmanın hazırlıklarını Erzurum'da tamamladıktan sonra 15 Ağustos Cumartesi günü kara yoluyla Diyarbakır'a hareket edecek. Mavi-beyazlı ekip, burada gerçekleştireceği son hazırlıkların ardından maç saatini bekleyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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