Erzurumspor FK, Alanyaspor deplasmanı hazırlıklarına Antalya'da devam edecek

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Erzurumspor FK, bu maçın hazırlıkları için Antalya'ya hareket etti.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki Erzurumspor FK, Alanya'da oynanacak karşılaşma öncesi hazırlıklarına Antalya'da gerçekleştireceği antrenmanlarla devam edecek. Mavi-beyazlı ekipte Alanyaspor müsabakası öncesinde eksik veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK mücadelesi 10 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı