Erzurumspor FK, Alanyaspor deplasmanı hazırlıklarına Antalya'da devam edecek

Erzurumspor FK, Alanyaspor deplasmanı hazırlıklarına Antalya'da devam edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'a deplasmanda konuk olacak Erzurumspor FK, hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek. Mavi-beyazlı ekip, 10 Ekim Cumartesi saat 16.00'da Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi Antalya'ya hareket etti.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Erzurumspor FK, bu maçın hazırlıkları için Antalya'ya hareket etti.
Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki Erzurumspor FK, Alanya'da oynanacak karşılaşma öncesi hazırlıklarına Antalya'da gerçekleştireceği antrenmanlarla devam edecek. Mavi-beyazlı ekipte Alanyaspor müsabakası öncesinde eksik veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK mücadelesi 10 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı