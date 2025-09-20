Haberler

Erzurumspor FK, Adana Demirspor'u 3-0 Mağlup Etti

Erzurumspor FK, Adana Demirspor'u 3-0 Mağlup Etti
Güncelleme:
Erzurumspor FK'nın teknik direktörü Serkan Özbalta, Adana Demirspor maçının ardından oyuncularına teşekkür ederek, saygılı bir oyun sergilediklerini ve 3 puan alarak ayrıldıklarını belirtti.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularıma buradan teşekkür ediyorum. Rakibe saygı duyarak devam ettiler. Günün sonunda da gol yemeden 3 puanı alıp buradan ayrılıyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK, konuk olduğu Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Buraya gelirken üç kuralımız vardı. Biri takımın rakip takımı ciddiye almak. ikincisi onlara bulunduğu konumdan dolayı saygı duymak. Üçüncüsü de 3 puan alarak bu stattan ayrılmaktı. 19 günde 5 müsabakanın oynandığı bu haftalarda çarşamba günü oynayacağımız Ankara Keçiörengücü müsabakası öncesi bu kuralları yerine getirdik. Oyuncularıma buradan teşekkür ediyorum. Rakibe saygı duyarak devam ettiler. Günün sonunda da gol yemeden 3 puanı alıp buradan ayrılıyoruz. Adana Demirspor takımının şu andaki durumu ortada. Hiçbir kulübümüz için bu durumu istemiyoruz. Moralliyiz, motivasyonumuz yerinde. Çarşamba günü hafta içi müsabakası olacak ama taraftarımız doldurabildikleri kadar sahayı stadı doldurabilirlerse bizim için de inşallah onlar için de keyifli bir maç izletmeyi onlara hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
