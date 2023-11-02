Erzurumspor, Diyarbekirspor'u mağlup ederek bir üst tura çıktı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura çıkan Erzurumspor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu, genç oyuncularının performansından mutlu olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Diyarbekirspor'u uzatma devresinde 1-0 mağlup ederek kupada bir üst tura çıkan Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor'da yüzler gülüyor. Karşılaşmanın ardından mavi-beyazlı takımın Teknik Direktörü Hakan Kutlu, üst tura çıktıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bu turda lig maçlarında az süre oynama imkanı bulan oyuncularımızı görme şansımız oldu. Mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Hepsiyle sezon başından beri birlikteyiz. Tabii bizim için önemli olan giren çıkan tüm oyuncularımızın belirlediğimiz sisteme uymalarıydı. İdeal 11'imiz sahada hangi sistemde oynuyorsa bu genç kardeşlerimizde aynı şekilde oynadılar ve bu da bizi oldukça mutlu etti. Maç maç bakıyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Turu geçtik mutluyuz. Ancak bu maç bitti. Önümüzde çok önemli bir Giresunspor maçımız var. Hemen bu maçın hazırlıklarına başlayacağız. Bir kez daha oyuncularımı güzel oyunları ve mücadeleleri için tebrik ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM