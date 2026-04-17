İşte Erzurumspor'da Matija Orbanic ve Yakup Kırtay'ın son durumu

Boluspor maçında sakatlanan Erzurumsporlu oyuncular Matija Orbanic ve Yakup Kırtay'ın sağlık durumları belli oldu. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Orbanic'in omzunun yerine yerleştirildiği, Kırtay'ın ise tedavisine başlandığı bildirildi.

Erzurumspor FK- Boluspor ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayarak oyunu terk etmek zorunda kalan Matija Orbanic ve Yakup Kırtay'ın sağlık durumlarına ilişkin kulüp doktorlarından açıklama geldi.

Orbanic'in Omzu Yerine Yerleştirildi

Maç içerisinde girdiği pozisyonda sağ omzundan sakatlanan kaleci Matija Orbanic'in, yapılan ilk kontrollerinde omuz çıkığı tespit edildi. Sahadaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan başarılı eldivenin omzu, uygulanan tıbbi müdahale ile yerine yerleştirildi. Detaylı MR tetkikleri sonucunda; oyuncunun omuz ve dirsek çevresi kaslarında orta derecede zorlanma, kanama ve eklem kapsüllerinde ödem tespit edildi. Orbanic'in tedavi sürecinin sağlık ekibi tarafından planlandığı belirtildi.

Yakup Kırtay'da Zorlanma ve Kanama

Aynı müsabakada sakatlanan bir diğer isim olan Yakup Kırtay'ın ise sol uyluk arka kas grubunda (biceps femoris ve semitendinosus) orta derecede zorlanma ve kanama tespit edildi. Savunma oyuncusunun tedavisine vakit kaybedilmeden sağlık ekibi tarafından başlandığı ifade edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
