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Ahmet Dal'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Ziyaret

Ahmet Dal'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Ziyaret
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Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaret sonunda Hacıosmanoğlu, Dal'a A Milli Takım forması hediye etti.

Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmenin sonunda TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Ahmet Dal'a üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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