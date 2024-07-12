Üye Girişi
Haberler

Erzurumspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumspor, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında sürdürdüğü 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde başlayan hazırlıklar, son antrenmanla noktalandı. Erzurumspor, 2. etap kamp çalışmalarına başlayacak.

Erzurumspor, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında sürdürdüğü 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde 1 Temmuz Pazartesi günü Erzurumspor Tesislerinde hazırlıklarına başlayan mavi-beyazlı ekip, gerçekleştirdiği son antrenmanla ilk hazırlık kampını noktaladı. Erzurumspor 15 Temmuz Pazartesi günü Erzurumspor Tesislerinde toplanarak saat 17.00'da gerçekleştireceği antrenmanla 2. etap kamp çalışmalarına başlayacak.

Celal Hanalp ile el sıkıştılar

Bu arada Erzurumspor'da iç transferde de gelişmeler yaşanmaya ve imzalar atılmaya devam ediliyor. 3 sezondur mavi-beyazlı formayı giyen başarılı futbolcu Celal Hanalp'la da sözleşme imzalandı. Erzurumspor Tesislerinde Kulüp Başkanı Ahmet Dal'ın katılımıyla futbolcu Celal Hanalp ile 1 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Celal Hanalp yaptığı açıklamada; "Mavi-Beyazlı formamız altında Erzurumsporumuzun efsaneleri arasına girmeyi ve bu şanlı forma altında nice başarılara imza atmak istiyorum" dedi.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal imza töreninde yaptığı konuşmada "Celal kardeşimiz takımımız için önemli bir oyuncu. Gerek çalışkanlığı gerek saha içindeki özverisi ile bizi her zaman mutlu etmiştir. Hem kulübümüze hem de Celal Hanalp kardeşimize güzel bir sezon olmasını diliyorum." Futbolcumuz Celal Hanalp'a bir kez daha hoşgeldin diyor, şanlı formamız altında sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hakan Kutlu Erzurum Spor Güncel Haberler

800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı

800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı

 Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik

Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede

Bakmadan Geçme

TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ 2024 | TFF başkanlık seçimi ne zaman, kimler aday olacak? Beşiktaş- Dinamo Zagreb maçı saat kaçta, nerede oynanacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı! 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da noterler, bankalar, kargolar açık olacak mı? İstanbulkart abonman ne kadar, tam basım kaç TL? İstanbul metro, otobüs, Marmaray ne kadar basıyor? KPSS Lisans sınava giriş belgesi nasıl alınır? KPSS sınavı saat kaçta başlayacak? Instagram çöktü mü, sorun nedir? Bugün 12 Temmuz Instagram sorun mu var? Instagram öne çıkanlar gözükmüyor! Instagram'da sorun mu var? KPSS LİSANS OTURUMU NE ZAMAN? KPSS Lisans sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı! KPSS kaç dakika? Kilis tava nasıl yapılır? Kilis tava malzemeleri neler? Masterchef kilis tava tarifi! #129368 Hafta sonu hava nasıl olacak? 13-14 Temmuz Hava Durumu raporu! İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı? Shelley Duvall kimdir? Shelley Duvall öldü mü, ne oldu? İstanbulkart öğrenci bir basım kaç TL? İstanbul toplu ulaşım fiyatları ne kadar? İETT, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ne kadar basıyor? İbrahim Tatlıses'in hastalığı nedir, ne ameliyatı olacak? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? Öğrenci kartı için yaş sınırı var mı? İstanbul öğrenci kartı kimlere verilir? 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar? İstanbulkart başvuru ekranı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den döndü mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'a neden gitti?
Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı

Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title