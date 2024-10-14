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Erzurumlu Boksörler Avrupa Şampiyonası İçin Yola Çıktı

Erzurumlu Boksörler Avrupa Şampiyonası İçin Yola Çıktı
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Boks Antrenörü Muhsin Köylü ile boksörler Selahattin Çinibulak, Gökdeniz Yağar ve Müslüm Çinibulak, Bulgaristan'da düzenlenecek U22 Yaş Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere yola çıktılar.

Erzurum GSİM Boks Antrenörü Muhsin Köylü ile Dadaş boksörlerden Selahattin Çinibulak, Gökdeniz Yağar ve Müslüm Çinibulak, Bulgaristan'da yapılacak olan U22 Yaş Avrupa Boks Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

Erzurumlu tecrübeli boks antrenörlerden Muhsin Köylü ile sporculardan Selahattin Çinibulak, Gökdeniz Yağar ve Müslüm Çinibulak Avrupa yolcusu.

Bulgaristan'nın başkenti Sofya'da başlayan ve 21 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek olan U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Boks Antrenörü Muhsin Köylü ile 60 Kiloda Selahattin Çinibulak, 67 Kiloda Gökdeniz Yağar ve +92 Kiloda Müslüm Çinibulak ülkemizin ülkemizi temsil edecek. 18-22 Eylül 2024 tarihlerinde Ankara'da yapılan kamplarını tamamlayan Ay-yıldızlı boks kafilesi Bulgaristan'a gitti.

U22 Yaş Avrupa Boks Şampiyonası'nda sporcuların köşesine çıkacak olan Antrenör Muhsin Köylü, tüm sporculara madalya için güvendiğini söyledi. Köylü, milli takım kadrosunda Erzurum'dan 60 Kiloda Selahattin Çinibulak, 67 Kiloda Gökdeniz Yağar ve +92 Kiloda Müslüm Çinibulak'ın yer almasının kendisini gururlandırdığını söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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