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Erzurum Valisi, Özel Sporcuları Teşvik Etti

Erzurum Valisi, Özel Sporcuları Teşvik Etti
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Virtüs 2025 Özel Sporcular Dünya Şampiyonası'nda başarı elde eden Aliye Zeynep Bingül ve Muhsin Murat Bingül'ü makamında kabul ederek, başarıları için tebrik etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Ünal Bingül ile Virtüs 2025 Özel Sporcular Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil eden kıymetli evlatları Aliye Zeynep Bingül ve Muhsin Murat Bingül'ü makamında kabul etti.

Uluslararası alanda Ay Yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıranAliye Zeynep Bingül, Kadınlar Slalom kategorisinde Dünya İkincisi,Muhsin Murat Bingül ise Erkekler Giant Slalom'da Dünya İkincisi ve Slalom'da Dünya Üçüncüsü oldu.

Vali Çiftçi, bu anlamlı başarıdan dolayı sporcularımızı ve değerli ailelerini tebrik ederek, özel sporcularımızın azim ve kararlılıkla neler başarabileceğinin en güzel örneğini sergilediklerini ifade etti ve başarılarının devamını temenni etti. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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